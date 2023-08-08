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ЕС полностью приостановил сотрудничество с Нигером

ЕС полностью приостановил сотрудничество с Нигером Евросоюз приостановил все формы сотрудничества с Нигером и ожидает результатов встречи руководителей стран Экономического сообщества западноафриканских государств (ECOWAS).
Другие страны
8 августа 2023 г. 17:35
ЕС полностью приостановил сотрудничество с Нигером

Евросоюз приостановил все формы сотрудничества с Нигером и ожидает результатов встречи руководителей стран Экономического сообщества западноафриканских государств (ECOWAS).

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

"Мы немедленно приостановили любое сотрудничество с Нигером на данной стадии. Чтобы было ясно: это также включает сотрудничество, касающееся миграционных потоков (...). Да, все виды деятельности теперь приостановлены: финансовая поддержка, гражданские миссии, сотрудничество по вопросам безопасности", - сказал он.

По его словам, ЕС внимательно следит за ситуацией.

"Мы самым решительным образом поддерживаем все действия и решения ECOWAS. Но ситуация развивается. Для нас отправным пунктом является то, что мы не признаем военный переворот, мы не признаем тех, кто незаконным образом захватил власть, и мы будем действовать соответствующим образом, что касается всех программ и всего сотрудничества, существовавших для Нигера до сих пор", - продолжил Стано.

Отвечая на вопрос о дипломатических усилиях Брюсселя по урегулированию нигерского кризиса, он напомнил, что Боррель имел контакты по этому поводу с рядом международных партнеров, например, главой МИД Китая, разговаривал по телефону с премьер-министром Алжира. Постоянный тесный контакт поддерживается между государствами-членами ЕС.

Он отметил, что ЕС поддерживает меры ECOWAS по восстановлению во власти свергнутого президента Мохамеда Базума. "Мы выступаем за эту позицию... Надеемся, что до четверга нам удастся предпринять посреднические усилия", - объяснил Стано.

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