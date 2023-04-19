ЕС пока не собирается эвакуировать персонал дипмиссии из Судана

Евросоюз (ЕC) пока не собирается эвакуировать персонал дипмиссии из Судана, продолжает изучать ситуацию с безопасностью в стране.

Евросоюз (ЕC) пока не собирается эвакуировать персонал дипмиссии из Судана, продолжает изучать ситуацию с безопасностью в стране.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы союза Набиля Массрали.

"Что касается эвакуации… Безопасность персонала является приоритетом, на настоящий момент мы не проводим эвакуацию. Меры безопасности изучаются", - сказала она.

По ее словам, глава миссии, ранее подвергшийся нападению в своей резиденции в Судане, также продолжает выполнять свои обязанности в полном масштабе.

По последним данным, число погибших в результате боестолкновений между армией и отрядами Сил быстрого реагирования в Судане достигло 270 человек, пострадали более 2 600 мирных жителей и военнослужащих.