ЕС пока не смог утвердить итоговый список стран для открытия границ с 1 июля

Совет Евросоюза все еще не утвердил окончательный список государств, с которыми будут открыты внешние границы сообщества с 1 июля. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня представитель Еврокомиссии Абальберт Янс на брифинге в Брюсселе. Он также не исключил ситуацию, что решения достичь не удастся.

"Дискуссия еще продолжается между странами - членами в Совете ЕС. Мы с нетерпением ожидаем результата этой дискуссии, но пока нам более нечего сказать на этом этапе", - сообщил он.

Янс никак не прокомментировал суть этой дискуссии или содержание списка. "Я не хочу спекулировать на этой теме до тех пор, пока дискуссия не завершена", - сказал он.

"Если список согласовать не удастся, Совет ЕС должен будет принять решение, что делать дальше", - заявил он.

По предварительной информации, количество стран в этом списке в ходе дискуссий в течение выходных сократилось с 18 до 15.

На данный момент финальная версия списка включает Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Китай, Японию, Южную Корею, Таиланд, Алжир, Тунис, Марокко, Руанду, Сербию, Черногорию, Грузию, Уругвай.

Острые споры в Совете ЕС продолжаются вокруг Китая, который соответствует всем санитарным нормам для открытия границ, но сам пока не готов открывать границы с Европейским союзом.