ЕС пока не разглашает детали 19 пакета санкций в отношении РФ

Все переговоры вокруг 19 пакета санкций, к формированию которого приступил ЕС, конфиденциальны.

Все переговоры вокруг 19-го пакета санкций, к формированию которого приступил ЕС, конфиденциальны.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом журналистам заявила официальных представитель ЕС по внешней политике Анита Хиппер.

"Мы только можем подтвердить, что эта работа начата, но на данном этапе никаких подробностей раскрыть не можем, - сказала Хиппер. - Однако ключевым и основным элементом остается то, что наше давление на Россию работает. Именно поэтому они хотят избавиться от наших санкций. Поэтому мы постоянно работаем над добавлением новых санкций в наши пакеты".

Представители Еврокомиссии также не смогли рассказать о том, что будет обсуждаться на завтрашней онлайн встрече, созванной канцлером Германии Мерцем, к которому ожидается присоединение президента США Дональда Трампа и генсека НАТО Марка Рютте. "Завтра состоится звонок между лидерами ЕС, президентами Зеленским и Трампом в преддверии двусторонней встречи с главой РФ Путиным, которую президент США назначил на пятницу", - заявила официальный представитель ЕС Арианна Подеста.

На вопрос о том, планируются ли обсуждения вокруг замороженных российских активов и могут ли они быть использованы как элемент в переговорах с РФ, Подеста отметила, что не станет спекулировать этим вопросом. "Вопрос подразумевает, что замороженные активы будут основным элементом завтрашнего обсуждения. Это не то, чем мы можем спекулировать на данном этапе. Конечно, замороженные активы или непредвиденная прибыль от них - это то, что комиссия использует для поддержки Украины", - сказала она.