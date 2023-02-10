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ЕС подготовит промышленный план увеличения своих запасов боеприпасов

ЕС подготовит промышленный план увеличения своих запасов боеприпасов Страны Евросоюза к следующему саммиту ЕС в марте подготовят промышленный план увеличения своих запасов боеприпасов.
Другие страны
10 февраля 2023 г. 07:09
ЕС подготовит промышленный план увеличения своих запасов боеприпасов

Страны Евросоюза к следующему саммиту ЕС в марте подготовят промышленный план увеличения своих запасов боеприпасов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

"Мы посмотрели на наш запас боеприпасов. Наша идея - к саммиту в марте достичь прогресса по сотрудничеству с индустрией производства и нашей способности поставлять наши оборонные системы с боеприпасами", - сказал он.

На вопрос журналистов о том, обсудили ли страны ЕС предложение Эстонии приступить к совместным закупкам военной техники для Украины по аналогии с вакцинами от COVID-19, Мишель заявил, что участники саммита не были подготовлены к таким дискуссиям.

Руководители евроинститутов и лидеры стран ЕС не раз заявляли, что запасы вооружений сообщества иссякли после оказания помощи Украине.

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