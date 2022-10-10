ЕС призвал к диалогу по Украине в подготовленном им проекте резолюции ООН

Европейский союз подготовил проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в котором призвал все страны-члены и международные организации к деэскалации ситуации путем политического диалога и переговоров.

Европейский союз подготовил проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в котором призвал все страны, входящие в организацию, и международные организации к деэскалации ситуации путем политического диалога и переговоров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник портал EUobserver со ссылкой на попавший в его распоряжение проект документа.

"Призываем страны-члены и международные организации, в том числе Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и другие международные и региональные организации, поддержать деэскалацию нынешней ситуации и мирное разрешение конфликта путем политического диалога, переговоров, посредничества и других мирных мер, уважая суверенитет Украины и ее территориальную целостность в международно признанных границах, в соответствии с принципами Устава ООН", - говорится в проекте документа.