ЕС подготовил для Украины 16 тыс. солдат

Евросоюз (ЕС) уже обучил 16 тыс. украинских военных и передал Киеву 600 млн различных боеприпасов, включая ракеты.

Как передает Report, об этом сообщил в пятницу в Twitter глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

"На заседании контактной группы по обороне Украины я проинформировал о военной поддержке ЕС. Свыше 16 тыс. военных уже подготовлены, свыше 600 млн единиц боеприпасов и ракет переданы этой стране", - написал он.

Он также заявил, что ЕС продолжают работать над совместными закупками оружия и военной техники. Он выразил надежду, что это все поможет Украине победить.