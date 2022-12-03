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ЕС подготовил более 1 тыс. украинских военных в рамках тренировочной миссии

ЕС подготовил более 1 тыс. украинских военных в рамках тренировочной миссии Евросоюз подготовил более 1 тыс. украинских военных с момента начала тренировочной миссии сообщества по обучению солдат Вооруженных сил Украины.
Другие страны
3 декабря 2022 г. 08:39
ЕС подготовил более 1 тыс. украинских военных в рамках тренировочной миссии

Евросоюз подготовил более 1 тыс. украинских военных с момента начала тренировочной миссии сообщества по обучению солдат Вооруженных сил Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

"Миссия Евросоюза по содействию Украине в настоящий момент достигла своего полного потенциала. Сейчас подготовку проходят более 1,1 тыс. украинских солдат", - написал Боррель в Twitter. "В рамках миссии мы будем обучать украинских военнослужащих для удовлетворения потребностей Украины и предоставим финансовые ресурсы в размере €16 млн на приобретение летального оружия для тренировочных целей", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Borrel: “Aİ 1000-dən çox ukraynalı əsgərə təlim keçib”

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