ЕС подготовил более 1 тыс. украинских военных в рамках тренировочной миссии

Евросоюз подготовил более 1 тыс. украинских военных с момента начала тренировочной миссии сообщества по обучению солдат Вооруженных сил Украины.

Евросоюз подготовил более 1 тыс. украинских военных с момента начала тренировочной миссии сообщества по обучению солдат Вооруженных сил Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

"Миссия Евросоюза по содействию Украине в настоящий момент достигла своего полного потенциала. Сейчас подготовку проходят более 1,1 тыс. украинских солдат", - написал Боррель в Twitter. "В рамках миссии мы будем обучать украинских военнослужащих для удовлетворения потребностей Украины и предоставим финансовые ресурсы в размере €16 млн на приобретение летального оружия для тренировочных целей", - отметил он.