ЕС поддерживает Украину в привлечении к ответственности виновных в военных преступлениях

Президент Европарламента Роберта Метсола сказала об обязательствах ЕС в привлечении к ответственности виновных в совершении российских военных преступлений.

Президент Европарламента Роберта Метсола сказала об обязательствах ЕС в привлечении к ответственности виновных в совершении российских военных преступлений.

Как передает Report, об этом она написала в Twitter.

"Мир требует ответственности и свободы. Я снова выразила Генеральному прокурору Андрею Костину обязательства ЕС привлечь к ответственности виновных в совершении российских военных преступлений. Начало Международного центра преследования за преступления агрессии является важным шагом", - отметила президент Европарламента.

Напомним, что накануне Роберта Метсола прибыла с визитом в Украину.