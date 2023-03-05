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ЕС поддерживает Украину в привлечении к ответственности виновных в военных преступлениях

ЕС поддерживает Украину в привлечении к ответственности виновных в военных преступлениях Президент Европарламента Роберта Метсола сказала об обязательствах ЕС в привлечении к ответственности виновных в совершении российских военных преступлений.
Другие страны
5 марта 2023 г. 04:52
ЕС поддерживает Украину в привлечении к ответственности виновных в военных преступлениях

Президент Европарламента Роберта Метсола сказала об обязательствах ЕС в привлечении к ответственности виновных в совершении российских военных преступлений.

Как передает Report, об этом она написала в Twitter.

"Мир требует ответственности и свободы. Я снова выразила Генеральному прокурору Андрею Костину обязательства ЕС привлечь к ответственности виновных в совершении российских военных преступлений. Начало Международного центра преследования за преступления агрессии является важным шагом", - отметила президент Европарламента.

Напомним, что накануне Роберта Метсола прибыла с визитом в Украину.

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Версия на азербайджанском языке Avroparlamentin sədri: Aİ hərbi cinayətkarların məsuliyyətə cəlb olunmasında Ukraynanı dəstəkləyir

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