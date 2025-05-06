О нас

ЕС поддерживает право Гренландии на самоопределение

ЕС поддерживает право Гренландии на самоопределение Любые решения о будущем Гренландии должны приниматься ее народом.
Другие страны
6 мая 2025 г. 21:47
ЕС поддерживает право Гренландии на самоопределение

Любые решения о будущем Гренландии должны приниматься ее народом.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявила в Европарламенте высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас.

"Потому что единственный способ сохранить основанный на правилах мировой порядок - это полное уважение принципов суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ. Именно поэтому Европейский союз полностью поддерживает Данию и Гренландию и координирует свои позиции с обеими", - сказала глава дипломатии ЕС.

Она напомнила, что ЕС имеет давние отношения с Гренландией, основанные на ее статусе как автономной территории.

"Фактически, сотрудничество ЕС с Гренландией имеет самый высокий уровень из ее международных партнеров: около 4% бюджета правительства. И ЕС продолжит инвестировать в Гренландию, в это взаимовыгодное, основанное на ценностях партнерство", - продолжила Каллас.

Она отметила, что Гренландия также становится все более важной для геостратегических приоритетов ЕС в Арктике. По ее словам, с изменением динамики глобальной безопасности возросло внимание к военной деятельности в Арктике.

"И хотя прямой военной угрозы нет, в контексте деятельности двойного назначения, проблем экономической безопасности и диверсий против подводных кабелей крайне важно быть бдительными. (...) Любые проблемы безопасности должны восприниматься серьезно", - считает глава европейской дипломатии.

Каллас заявила, что целью ЕС остается сохранить стабильность в регионе и содействовать мирному сотрудничеству, одновременно решая многогранные проблемы безопасности, связанные с изменением климата и геополитическими событиями.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
3 мая 2025 г. 14:58
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
2 мая 2025 г. 12:20
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
2 мая 2025 г. 11:11
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
1 мая 2025 г. 13:48
Началась подготовка проектно-сметной документации строительства освобожденных сел Газаха
Началась подготовка проектно-сметной документации строительства освобожденных сел Газаха
1 мая 2025 г. 11:05
Представитель Алжира: НПО Юга посредством новой платформы смогут бороться с неравенством
Представитель Алжира: НПО Юга посредством новой платформы смогут бороться с неравенством
28 апреля 2025 г. 12:32
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
25 апреля 2025 г. 09:32
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
24 апреля 2025 г. 13:56
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
24 апреля 2025 г. 13:05
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
23 апреля 2025 г. 18:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi