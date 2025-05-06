ЕС поддерживает право Гренландии на самоопределение

Любые решения о будущем Гренландии должны приниматься ее народом.

Любые решения о будущем Гренландии должны приниматься ее народом.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявила в Европарламенте высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас.

"Потому что единственный способ сохранить основанный на правилах мировой порядок - это полное уважение принципов суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ. Именно поэтому Европейский союз полностью поддерживает Данию и Гренландию и координирует свои позиции с обеими", - сказала глава дипломатии ЕС.

Она напомнила, что ЕС имеет давние отношения с Гренландией, основанные на ее статусе как автономной территории.

"Фактически, сотрудничество ЕС с Гренландией имеет самый высокий уровень из ее международных партнеров: около 4% бюджета правительства. И ЕС продолжит инвестировать в Гренландию, в это взаимовыгодное, основанное на ценностях партнерство", - продолжила Каллас.

Она отметила, что Гренландия также становится все более важной для геостратегических приоритетов ЕС в Арктике. По ее словам, с изменением динамики глобальной безопасности возросло внимание к военной деятельности в Арктике.

"И хотя прямой военной угрозы нет, в контексте деятельности двойного назначения, проблем экономической безопасности и диверсий против подводных кабелей крайне важно быть бдительными. (...) Любые проблемы безопасности должны восприниматься серьезно", - считает глава европейской дипломатии.

Каллас заявила, что целью ЕС остается сохранить стабильность в регионе и содействовать мирному сотрудничеству, одновременно решая многогранные проблемы безопасности, связанные с изменением климата и геополитическими событиями.