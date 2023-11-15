ЕС планирует ввести санкции против 47 физлиц и 72 юрлиц РФ

Евросоюз (ЕС) планирует ввести санкции против 47 физлиц и 72 юрлиц в рамках 12-го пакета санкций в отношении России.

Евросоюз (ЕС) планирует ввести санкции против 47 физлиц и 72 юрлиц в рамках 12-го пакета санкций в отношении России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters.

Со ссылкой на диппредставителей стран сообщества отмечается, что физическим лицам будет запрещен въезд в ЕС, а их активы, если они будут найдены, будут заморожены. Конкретный перечень новых фигурантов санкционного списка не приводится.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель говорил, что 15 ноября планирует представить совместно с Еврокомиссией предложения по новому пакету санкций, включающему в себя, в частности, ограничения в отношении российских алмазов и меры по повышению эффективности потолка цен на нефть из России.