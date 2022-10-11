ЕС планирует в следующем году предоставлять Украине 1,5 млрд евро ежемесячно

Европейская комиссия работает над тем, чтобы уже в следующем году предоставлять Украине почти 1,5 млрд евро поддержки каждый месяц.

Европейская комиссия работает над тем, чтобы уже в следующем году предоставлять Украине почти 1,5 млрд евро поддержки каждый месяц.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Комиссия обсуждает с министерствами финансов стран ЕС, как можно было бы оказать поддержку. Чиновники добавляют, что общая сумма, а также доля грантов или ссуд все еще обсуждаются.

На следующей неделе могут поступить предложения или накануне конференции по восстановлению Украины в Берлине 25 октября, которую организовала Германия.

"Предоставление краткосрочной помощи в виде макрофинансовой помощи Украине до сих пор осуществлялось на разовой основе", - заявил еврокомиссар по вопросам бюджета и администрации Йоханнес Хан.

Также Хан заявил, что, учитывая постоянную потребность помощи, можно было бы рассмотреть более структурированное решение для более высокой степени предсказуемости. Именно поэтому он работаю со странами ЕС над решением, которое позволит иметь более структурированную, предполагаемую и автоматизированную поддержку, по крайней мере, в следующем году.