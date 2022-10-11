О нас

ЕС планирует в следующем году предоставлять Украине 1,5 млрд евро ежемесячно

ЕС планирует в следующем году предоставлять Украине 1,5 млрд евро ежемесячно Европейская комиссия работает над тем, чтобы уже в следующем году предоставлять Украине почти 1,5 млрд евро поддержки каждый месяц.
Другие страны
11 октября 2022 г. 05:19
ЕС планирует в следующем году предоставлять Украине 1,5 млрд евро ежемесячно

Европейская комиссия работает над тем, чтобы уже в следующем году предоставлять Украине почти 1,5 млрд евро поддержки каждый месяц.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Комиссия обсуждает с министерствами финансов стран ЕС, как можно было бы оказать поддержку. Чиновники добавляют, что общая сумма, а также доля грантов или ссуд все еще обсуждаются.

На следующей неделе могут поступить предложения или накануне конференции по восстановлению Украины в Берлине 25 октября, которую организовала Германия.

"Предоставление краткосрочной помощи в виде макрофинансовой помощи Украине до сих пор осуществлялось на разовой основе", - заявил еврокомиссар по вопросам бюджета и администрации Йоханнес Хан.

Также Хан заявил, что, учитывая постоянную потребность помощи, можно было бы рассмотреть более структурированное решение для более высокой степени предсказуемости. Именно поэтому он работаю со странами ЕС над решением, которое позволит иметь более структурированную, предполагаемую и автоматизированную поддержку, по крайней мере, в следующем году.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Aİ gələn il Ukraynaya aylıq 1,5 milyard avro verməyi planlaşdırır

Самое важное

Минуло два года со дня очередного ракетного обстрела армянами Гянджи
Минуло два года со дня очередного ракетного обстрела армянами Гянджи
11 октября 2022 г. 00:00
ЕС объявил посла Никарагуа персоной нон грата
ЕС объявил посла Никарагуа персоной нон грата
10 октября 2022 г. 23:56
Посол Великобритании выразил соболезнования в связи с годовщиной Гянджинского террора
Посол Великобритании выразил соболезнования в связи с годовщиной Гянджинского террора
10 октября 2022 г. 13:33
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
9 октября 2022 г. 13:07
Политбюро созывает седьмой пленум ЦК Компартии Китая 19-го созыва
Политбюро созывает седьмой пленум ЦК Компартии Китая 19-го созыва
9 октября 2022 г. 07:58
Принятое на Пражской встрече заявление - очередная победа официального Баку
Принятое на Пражской встрече заявление - очередная победа официального Баку
7 октября 2022 г. 14:52
Пражское заявление - Азербайджан добился своего
Пражское заявление - Азербайджан добился своего
7 октября 2022 г. 12:49
В Азербайджане продлевается срок давности привлечения к административной ответственности
В Азербайджане продлевается срок давности привлечения к административной ответственности
7 октября 2022 г. 12:26
Президент: Азербайджан поддерживает процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией
Президент: Азербайджан поддерживает процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией
7 октября 2022 г. 06:43
В Праге вновь состоялась встреча лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Совета ЕС
ФотоВ Праге вновь состоялась встреча лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Совета ЕС
7 октября 2022 г. 04:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi