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ЕС планирует увеличить продажи военной техники Индии

ЕС планирует увеличить продажи военной техники Индии Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время визита в Индию обсудит увеличение продаж европейской военной техники стране.
Другие страны
25 апреля 2022 г. 10:45

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время визита в Индию обсудит увеличение продаж европейской военной техники стране.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника ЕС.

По его словам, также планируется обсудить возобновление переговоров по соглашении о свободной торговле, приостановленных в 2013 году.

Фон дер Ляйен, которая впервые приехала в Индию в качестве главы ЕК, сегодня, 25 апреля, встретится с премьер-министром Нарендрой Моди. Визит главы ЕК "является частью усилий Запада, направленных на то, чтобы побудить Индию сократить свои связи с Россией".

"Сейчас с Индией контактирует целый ряд западных лидеров, чтобы узнать, какие альтернативы мы можем предложить. Ключ в том, что мы хотим продвигать наши отношения, вместе работать над технологиями и привлечь Индию в наш лагерь. Это главный посыл визита", - утверждает европейский чиновник.

Он уточнил, что Урсула фон дер Ляйен намерена договориться с премьер-министром Индии о создании нового торгового и технологического совета. В рамках такого формата сотрудничества можно было бы обсуждать цифровую конфиденциальность, регулирование технологических компаний и надзор за соцсетями.

Bloomberg сообщало, что Евросоюз (ЕС) хочет расширить сотрудничество с Индией, чтобы ослабить ее зависимость от России. Эти меры ЕС принимает на фоне боевых действий РФ на Украине.

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