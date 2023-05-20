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ЕС планирует разработать для Украины многолетний макрофинансовый пакет

ЕС планирует разработать для Украины многолетний макрофинансовый пакет Европейский союз планирует разработать для Украины новый многолетний макрофинансовый пакет. Работа над ним может начаться после 2023 года.
Другие страны
20 мая 2023 г. 23:54
ЕС планирует разработать для Украины многолетний макрофинансовый пакет

Европейский союз планирует разработать для Украины новый многолетний макрофинансовый пакет. Работа над ним может начаться после 2023 года.

Как передает Report, об этом заявил представитель главы Европейского совета Баренд Лейтц.

По его словам, глава Совета ЕС Шарль Мишель во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Хиросиме заявил, что Евросоюз разрабатывает новый пакет финансовой помощи после 2023 года.

"Этот пакет отразит долгосрочные обязательства ЕС по помощи Украине", - заявил Лейтц.

В то же время, он отметил, что военная помощь будет увеличена, включая доставку боеприпасов и создание коалиции по поставкам боевых самолетов.

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