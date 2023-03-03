ЕС планирует передать Украине 5,7 тыс. солнечных панелей

ЕС намерен передать Украине 5 700 солнечных батарей производства итальянской компании Enel.

ЕС намерен передать Украине 5 700 солнечных батарей производства итальянской компании Enel.

Как передает Report, об этом сообщила в пятницу пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

"Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, генеральный директор Enel Франческо Стараче и украинский министр энергетики Герман Галущенко провели встречу в гибридном формате, чтобы приветствовать обязательство Enel предоставить 5 700 солнечных панелей мощностью 350 ватт каждая, суммарной мощностью около 2 мегаватт. Эти панели разместятся на крышах зданий суммарной площадью 11,4 тысячи квадратных метров по всей территории Украины, чтобы обеспечить питание школ, больниц и пожарных частей", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

Поставка батарей должна быть осуществлена к лету этого года.

В релизе ЕК не упоминается возможность применения батарей для военных нужд.