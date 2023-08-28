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ЕС планирует направить солдат в Украину для обучения военных после конфликта

ЕС планирует направить солдат в Украину для обучения военных после конфликта Европейский союз (ЕС) может отправить военных из стран сообщества для обучения украинских военнослужащих после окончания конфликта.
Другие страны
28 августа 2023 г. 14:40
ЕС планирует направить солдат в Украину для обучения военных после конфликта

Европейский союз (ЕС) может отправить военных из стран сообщества для обучения украинских военнослужащих после окончания конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер немецкой газете Welt.

"Я вполне могу себе представить, что текущая подготовка украинских солдат в ЕС будет продлена за пределы запланированного двухлетнего периода, а затем расширена со временем", - отметил Бригер.

В качестве причины будущего размещения европейских военных в Украине он назвал тот факт, что "после окончания конфликта на Украине понадобится помощь в разминировании и наращивании потенциала вооруженных сил и оснащения".

Глава Военного комитета ЕС подчеркнул, что было бы разумно, "если бы солдаты из Европейского союза затем оказали бы поддержку Украине в разминировании, развитии современной культуры вооруженных сил, обучении использованию современного оружия и обучении современным стратегиям национальной обороны", - отметил Бригер.

Кроме того, он подчеркнул, что в этом году Евросоюз обучит 30 тыс. украинских военнослужащих.

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