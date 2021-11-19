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ЕС планирует массовые аресты людей, связанных с нелегальной перевозкой мигрантов

ЕС планирует массовые аресты людей, связанных с нелегальной перевозкой мигрантов Европейский союз (ЕС) планирует в 2022 году провести ряд нацеленных на борьбу с нелегальной перевозкой мигрантов операций, в ходе которых будет произведено более 1,4 тыс. арестов.
Другие страны
19 ноября 2021 г. 08:55
ЕС планирует массовые аресты людей, связанных с нелегальной перевозкой мигрантов

Европейский союз (ЕС) планирует в 2022 году провести ряд нацеленных на борьбу с нелегальной перевозкой мигрантов операций, в ходе которых будет произведено более 1,4 тыс. арестов.

Как передает Report, об этом сообщило брюссельское интернет-издание EUobserver со ссылкой на внутренний документ ЕС.

По информации портала, этот 59-страничный документ содержит в себе данные о 30 подготовленных планах. Некоторые из них будут реализованы под эгидой отдельных государств - членов Евросоюза, другие операции будут проводиться соответствующими органами, в частности агентством ЕС по контролю границ Frontex и Европейским полицейским агентством (Европолом).

В ряде планов фигурируют так называемые ежегодные показатели результативности, такие как число задержаний, изъятых поддельных документов, собранных разведывательных данных и проведенных расследований.

Отмечается, что Европол будет сотрудничать со странами Балканского региона, Китаем, Турцией и Россией. Австрия, Франция, Греция, Германия, Италия, Польша, Португалия, Испания и Великобритания в свою очередь возглавят отдельные операции при поддержке других государств. Так, Польша будет работать над пресечением контрабанды из Беларуси, Грузии, России и с Украины. Операции Австрии и ФРГ будут локализованы в районе Западных Балкан, уточняет издание.

Frontex возглавит восемь операций, связанных с незаконным пересечением границы, Балканами, пограничными проверками, мошенничеством с документами и сбором разведданных на внешних границах. Планы агентства предполагают порядка 1 000 арестов и около 50 задержаний лиц, "подозреваемых в пособничестве".

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