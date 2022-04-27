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ЕС планирует к 2025 году полностью оцифровать процесс получения шенгенской визы

ЕС планирует к 2025 году полностью оцифровать процесс получения шенгенской визы Еврокомиссия (ЕК) намерена к 2025 году полностью оцифровать процесс подачи заявок на получение шенгенской визы.
Другие страны
27 апреля 2022 г. 14:19
ЕС планирует к 2025 году полностью оцифровать процесс получения шенгенской визы

Еврокомиссия (ЕК) намерена к 2025 году полностью оцифровать процесс подачи заявок на получение шенгенской визы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду пресс-служба ЕК.

"Сегодня Еврокомиссия предлагает оцифровать процесс получения шенгенской визы, заменить визовую наклейку и ввести возможность подачи заявлений на получение визы онлайн через европейскую онлайн-визовую платформу. В новом пакте о миграции и предоставлении убежища поставлена цель полностью оцифровать визовые процедуры к 2025 году", - говорится в заявлении ЕК.

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