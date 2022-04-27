ЕС планирует к 2025 году полностью оцифровать процесс получения шенгенской визы

Еврокомиссия (ЕК) намерена к 2025 году полностью оцифровать процесс подачи заявок на получение шенгенской визы.

Еврокомиссия (ЕК) намерена к 2025 году полностью оцифровать процесс подачи заявок на получение шенгенской визы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду пресс-служба ЕК.

"Сегодня Еврокомиссия предлагает оцифровать процесс получения шенгенской визы, заменить визовую наклейку и ввести возможность подачи заявлений на получение визы онлайн через европейскую онлайн-визовую платформу. В новом пакте о миграции и предоставлении убежища поставлена цель полностью оцифровать визовые процедуры к 2025 году", - говорится в заявлении ЕК.