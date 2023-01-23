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ЕС планирует 22 февраля провести в Стамбуле форум по ситуации в Украине

ЕС планирует 22 февраля провести в Стамбуле форум по ситуации в Украине Глава делегации ЕC в Турции Николаус Мейер-Ландрут заявил о готовящихся планах по организации «крупного форума», посвященного ситуации на Украине.
Другие страны
23 января 2023 г. 22:22
ЕС планирует 22 февраля провести в Стамбуле форум по ситуации в Украине

Глава делегации ЕC в Турции Николаус Мейер-Ландрут заявил о готовящихся планах по организации "крупного форума", посвященного ситуации в Украине.

Как передает Report со ссылкой на канал NTV, предполагается, что встреча пройдет в Стамбуле через месяц, 22 февраля.

Мейер-Ландрут добавил, что на данное мероприятие "намерены пригласить представителя украинского правительства".

Касательно других участников, а также уровня представительства Турции дипломат информации не пояснил.

Встреча может быть "возможностью заявить о поддержке Украины" со стороны Евросоюза, заключил глава делегации Евросоюза в Турции.

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