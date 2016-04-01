Евросоюз пересмотрит меры безопасности в аэропортах

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Европейский союз пересмотрит действующие меры безопасности в аэропортах после терактов в Брюсселе.

Как сообщает Report, такое решение принято по итогам экстренного заседания экспертного Комитета по безопасности гражданской авиации ЕС, которое состоялось накануне в Амстердаме.

Вопрос усиления мер безопасности в аэропортах будет также обсужден на встрече министров иностранных дел 28 стран ЕС 24 апреля.

Напомним, 22 марта два взрыва прогремели в аэропорту Брюсселя и еще один - на станции метро "Маэльбек". В результате терактов более 30 человек погибли, более 300 получили ранения.