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ЕС передаст Украине и Молдове €135 млн из программ сотрудничества с РФ и Беларусью

ЕС передаст Украине и Молдове €135 млн из программ сотрудничества с РФ и Беларусью Еврокомиссия (ЕК) приняла решение передать Украине и Молдове 135 млн евро, выделенных на период с 2021 по 2027 год из европейских программ приграничного сотрудничества (Interreg) с Россией и Беларусью.
Другие страны
16 августа 2023 г. 17:19
ЕС передаст Украине и Молдове €135 млн из программ сотрудничества с РФ и Беларусью

Еврокомиссия (ЕК) приняла решение передать Украине и Молдове 135 млн евро, выделенных на период с 2021 по 2027 год из европейских программ приграничного сотрудничества (Interreg) с Россией и Беларусью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ЕК.

В заявлении приводятся слова еврокомиссара по развитию и реформам Элизы Ферреры, которая обосновала решение ЕС боевыми действиями РФ в Украине.

В связи с ситуацией в Украине ЕК отменила прямые авиасообщения с РФ и Беларусью, поэтому программы, направленные на развитие трансграничных контактов, инфраструктуры, образования и гражданского общества между Брюсселем, Москвой и Минском утратили свое значение.

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Версия на английском языке European Commission to redirect finances from Russia and Belarus to Moldova and Ukraine

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