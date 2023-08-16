ЕС передаст Украине и Молдове €135 млн из программ сотрудничества с РФ и Беларусью

Еврокомиссия (ЕК) приняла решение передать Украине и Молдове 135 млн евро, выделенных на период с 2021 по 2027 год из европейских программ приграничного сотрудничества (Interreg) с Россией и Беларусью.

Еврокомиссия (ЕК) приняла решение передать Украине и Молдове 135 млн евро, выделенных на период с 2021 по 2027 год из европейских программ приграничного сотрудничества (Interreg) с Россией и Беларусью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ЕК.

В заявлении приводятся слова еврокомиссара по развитию и реформам Элизы Ферреры, которая обосновала решение ЕС боевыми действиями РФ в Украине.

В связи с ситуацией в Украине ЕК отменила прямые авиасообщения с РФ и Беларусью, поэтому программы, направленные на развитие трансграничных контактов, инфраструктуры, образования и гражданского общества между Брюсселем, Москвой и Минском утратили свое значение.