О нас

ЕС перечислил Украине €1,6 млрд от замороженных российских активов

ЕС перечислил Украине €1,6 млрд от замороженных российских активов Третий транш в размере €1,6 млрд от доходов от замороженных активов Центробанка России направлен на поддержку Украины.
Другие страны
11 августа 2025 г. 16:05
ЕС перечислил Украине €1,6 млрд от замороженных российских активов

Третий транш в размере €1,6 млрд, полученный от замороженных активов Центробанка России, направлен на поддержку Украины.

Об этом европейское бюро Report сообщает со ссылкой на Еврокомиссию (ЕК).

Средства так называемой "сверхприбыли" в виде процентов от денежных остатков активов Центрального банка России, хранящихся в центральных депозитариях ценных бумаг, были получены ЕС 8 августа.

"Активы заморожены в рамках санкций ЕС, введенных в ответ на продолжающуюся войну России против Украины. В то время они сами остаются заблокированными, проценты по денежным остаткам могут быть использованы для поддержки Украины", - указывают в ЕС.

Это третий транш, полученный ЕС после первого транша, предоставленного в июле 2024 года, и второго транша, предоставленного в апреле 2025 года. Он охватывает доходы, накопленные в первой половине 2025 года, указывает ЕК

В Брюсселе отмечают, что 90% средств первых двух траншей были направлены на поддержку Украины через Европейский фонд мира (EPF), а 10% - через Фонд Украины.

Начиная с этого, третьего транша, 95% средств будут использованы для поддержки Украины через Механизм кредитного сотрудничества с Украиной (ULCM), а 5% — через EPF.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Aİ Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən Ukraynaya 1,6 milyard avro köçürüb

Другие новости из категории

Трамп: Преступность, жестокость и грязь исчезнут с улиц Вашингтона
Трамп: Преступность, жестокость и грязь исчезнут с улиц Вашингтона
11 августа 2025 г. 16:41
Макрон раскритиковал план Нетаньяху по Газе
Макрон раскритиковал план Нетаньяху по Газе
11 августа 2025 г. 16:29
В крупнейшем центре беженцев в Германии выявили непрозрачный контроль расходов
В крупнейшем центре беженцев в Германии выявили непрозрачный контроль расходов
11 августа 2025 г. 16:13
Air India приостанавливает рейсы в Вашингтон с 1 сентября из-за нехватки самолетов
Air India приостанавливает рейсы в Вашингтон с 1 сентября из-за нехватки самолетов
11 августа 2025 г. 15:24
Нетаньяху: Израиль приближается к концу военной кампании в Газе
Нетаньяху: Израиль приближается к концу военной кампании в Газе
11 августа 2025 г. 15:24
Туск признался в смешанных чувствах перед российско-американским саммитом по Украине
Туск признался в смешанных чувствах перед российско-американским саммитом по Украине
11 августа 2025 г. 14:59
Каллас: ЕС приветствует присоединение ряда стран к обязательствам по поддержке Украины 
Каллас: ЕС приветствует присоединение ряда стран к обязательствам по поддержке Украины 
11 августа 2025 г. 14:30
Последствия обстрелов РФ по Херсонской области: четверо убитых, девять раненых
Последствия обстрелов РФ по Херсонской области: четверо убитых, девять раненых
11 августа 2025 г. 14:26
Минздрав Израиля сообщил о 6 случаях нового штамма COVID-19
Минздрав Израиля сообщил о 6 случаях нового штамма COVID-19
11 августа 2025 г. 13:56
Тайвань и США продолжают тарифные переговоры
Тайвань и США продолжают тарифные переговоры
11 августа 2025 г. 13:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi