В ЕС ожидают, что США на этой объявят исключения из новых пошлин

Евросоюз ожидает, что на этой неделе США официально подтвердят исключения из новых 15-процентных пошлин на импорт из стран ЕС, а также снижение тарифов на автомобильную продукцию.

Евросоюз ожидает, что на этой неделе США официально подтвердят исключения из новых 15-процентных пошлин на импорт из стран ЕС, а также снижение тарифов на автомобильную продукцию.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает агентство Bloomberg.

По сведениям его источников, знакомых с ходом переговоров, Евросоюз рассчитывает на подписание президентом США Дональдом Трампом указов, которые придадут юридическую силу достигнутым летом договоренностям о смягчении тарифной политики. В частности, речь идет о снижении пошлин на автомобили и исключениях для некоторых промышленных товаров, включая авиадетали.

Предполагается, что стороны опубликуют совместное заявление, закрепляющее политические договоренности, достигнутые ранее между Трампом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По информации Bloomberg, теперь согласованная ставка в 15% может распространяться и на автомобили, которые ранее облагались 25-процентными пошлинами. Кроме того, новые пошлины на продукцию из ЕС, в том числе полупроводники и лекарства, могут быть скорректированы.

ЕС также добивается отдельного соглашения, которое позволит поставлять в США определенные объемы стали и алюминия по сниженной ставке, вместо текущей 50-процентной.