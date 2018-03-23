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    ЕС отзывает посла из России

    Это является политическим знаком солидарности с Великобританией

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Лидеры стран Евросоюза приняли решение отозвать из Москвы посла сообщества в России Маркуса Эдерера из-за инцидента с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери в городе Солсбери.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Премьер Швеции Стефан Левен заявил по итогам переговоров лидеров стран ЕС в Брюсселе.

    "Мы приняли решение отозвать домой посла ЕС в России. Это является политическим знаком солидарности с Великобританией", — отметил он.

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