ЕС отверг "сделку века" Трампа

Евросоюз не принимает предложение США в рамках инициативы по ближневосточному урегулированию признать оккупированные Израилем палестинские территории на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Мы особенно озабочены заявлениями (США– ред.) о возможности аннексии Иорданской долины и других территории на Западном берегу. В соответствии с международными нормами и резолюциями СБ ООН, ЕС не признает суверенитет Израиля над территориями, оккупированными после 1967 года", - говорится в заявлении.

При этом Ж.Боррель начал свое заявление с утверждения, что ЕС "полностью привержен трансатлантическому партнерству и любым попыткам найти мирное решение палестино-израильскому конфликту". Он подчеркнул, что ЕС продолжит поддерживать в этом вопросе "принцип создания двух государств... в границах 1967 года, с возможными изменениями, если они будут признаны обеими сторонами". Он подчеркнул, что ЕС будет "поддерживать любые мирные инициативы, идущие в этом направлении".

Напомним, что президент США Дональд Трамп 28 января объявил ключевые положения так называемой сделки века - плана мирного палестино-израильского урегулирования.