ЕС отозвал посла из Нигера для консультаций из-за разногласий с правительством

Евросоюз отозвал посла из Нигера для консультаций из-за разногласий с властями по поводу гуманитарной помощи.
Как передает Report, об этом сообщается на сайте Европейской службы внешних связей.
"Речь идет о заявлении переходного правительства Нигера, в котором ставятся под сомнение договоренности и управление представительством ЕС гуманитарной помощью, предоставленной жертвам серьезных наводнений, обрушившихся на страну. В связи с этим ЕС принял решение отозвать своего посла из Ниамея для консультаций в Брюсселе", - сказано в заявлении.
В ЕС обвинили власти Нигера в политизации вопроса гуманитарной помощи.