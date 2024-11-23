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ЕС отозвал посла из Нигера для консультаций из-за разногласий с правительством

ЕС отозвал посла из Нигера для консультаций из-за разногласий с правительством Евросоюз отозвал посла из Нигера для консультаций из-за разногласий с властями по поводу гуманитарной помощи.
Другие страны
23 ноября 2024 г. 16:12
ЕС отозвал посла из Нигера для консультаций из-за разногласий с правительством

Евросоюз отозвал посла из Нигера для консультаций из-за разногласий с властями по поводу гуманитарной помощи.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Европейской службы внешних связей.

"Речь идет о заявлении переходного правительства Нигера, в котором ставятся под сомнение договоренности и управление представительством ЕС гуманитарной помощью, предоставленной жертвам серьезных наводнений, обрушившихся на страну. В связи с этим ЕС принял решение отозвать своего посла из Ниамея для консультаций в Брюсселе", - сказано в заявлении.

В ЕС обвинили власти Нигера в политизации вопроса гуманитарной помощи.

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