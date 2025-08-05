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ЕС отложил рассмотрение ограничения участия Израиля в Horizon Europe на конец августа

ЕС отложил рассмотрение ограничения участия Израиля в Horizon Europe на конец августа Вопрос об ограничении участия Израиля в программе Horizon Europe и доступе к ее средствам будет обсуждаться на неформальной встрече глав МИД ЕС 29 августа.
Другие страны
5 августа 2025 г. 16:34
ЕС отложил рассмотрение ограничения участия Израиля в Horizon Europe на конец августа

Вопрос об ограничении участия Израиля в программе Horizon Europe и доступе к ее средствам будет обсуждаться на неформальной встрече глав МИД ЕС 29 августа.

Как передает европейское бюро Report, об этом журналистам сообщила официальный представитель ЕС Анита Хиппер.

На онлайн-встрече послов стран ЕС 3 августа не удалось достичь квалифицированного большинства по этому вопросу. Главным препятствием стали позиции Германии и Италии, которые выступают за продолжение переговоров с Израилем.

В то же время Франция, Испания и Ирландия поддерживают предложение Европейской комиссии оказать давление на Израиль. Другие страны, включая Румынию и Финляндию, продолжают изучать данное предложение, отмечают дипломатические источники.

Хиппер добавила, что на встрече в конце августа верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас доложит главам МИД стран ЕС о работе по оказанию гуманитарной помощи в Газе и выполнении договоренностей с Израилем.

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