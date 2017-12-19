ЕС отказался предоставить особые условия для лондонского Сити после Brexit

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Великобритания после выхода из европейского блока не сможет обеспечить особые условия для лондонского Сити. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил главный переговорщик от Евросоюза, член Еврокомиссии Мишель Барнье.

По его словам, британские банки и финансовые организации в результате выхода страны из ЕС неизбежно потеряют право вести свободную торговлю в европейских странах. "Не существует торгового соглашения, которое работало бы с финансовыми службами", — сказал переговорщик. По его словам, такая ситуация возникла в результате того, что "Британия сама выбрала такие красные линии".

По мнению переговорщика, торговое соглашение ЕС и Британия могут заключить в течение переходного периода, который будет продолжаться два года. Но следует учитывать, что его должны ратифицировать более 35 парламентов на региональном и национальном уровнях, отметил он.

После проведения референдума в Великобритании, на котором было принято решение о Brexit, летом этого года начался первый этап переговоров об условиях выхода страны из ЕС.