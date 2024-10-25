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ЕС осудил убийство почти 130 журналистов в ходе конфликта на Ближнем Востоке

ЕС осудил убийство почти 130 журналистов в ходе конфликта на Ближнем Востоке Евросоюз осуждает убийство почти 130 журналистов, которые освещали конфликт на Ближнем Востоке, с октября 2023 года.
Другие страны
25 октября 2024 г. 22:17
ЕС осудил убийство почти 130 журналистов в ходе конфликта на Ближнем Востоке

Евросоюз осуждает убийство почти 130 журналистов, которые освещали конфликт на Ближнем Востоке, с октября 2023 года.

Как передает Report об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в соцсети "X".

"Журналисты платят высокую цену, освещая конфликт на Ближнем Востоке. Сегодня трое погибли в Ливане; почти 130 человек погибли за последний год в секторе Газа. Мы осуждаем это", - написал он, подчеркнув, что "свобода прессы и доступ для журналистов должны быть гарантированы, а журналисты защищены, всегда".

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Версия на азербайджанском языке Aİ Yaxın Şərq münaqişəsində 130-a yaxın jurnalistin öldürülməsini pisləyib

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