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ЕС осудил теракт в Тель-Авиве и призвал остановить насилие

ЕС осудил теракт в Тель-Авиве и призвал остановить насилие Европейский Союз обеспокоен эскалацией насилия между Израилем и Палестиной, в том числе терактом в Тель-Авиви и вторжением израильских силовиков в мечеть в Иерусалиме
Другие страны
8 апреля 2023 г. 15:10
ЕС осудил теракт в Тель-Авиве и призвал остановить насилие

Европейский Союз обеспокоен эскалацией насилия между Израилем и Палестиной, в том числе терактом в Тель-Авиве и вторжением израильских силовиков в мечеть в Иерусалиме.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

"ЕС глубоко обеспокоен серьезной эскалацией насилия в последние дни в Израиле, на оккупированных палестинских территориях и в Ливане. Прошлой ночью в Тель-Авиве вновь произошли смертоносные теракты, в одном из них погиб итальянский турист. ЕС выражает свое осуждение этих актов насилия. Это должно прекратиться. Этот всплеск насилия следует за днями напряженности и столкновений в святых местах, включая вмешательство и применение силы израильской полицией на территории мечети Аль-Акса" - сказал он.

Боррель подчеркнул, что Брюссель напоминает сторонам о необходимости сохранения статуса-кво во всех святых местах. Он также добавил, что ЕС осуждает ракетные атаки из Газы и Ливана.

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Версия на английском языке EU condemns Tel Aviv attack, urges to stop violence

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