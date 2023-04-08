ЕС осудил теракт в Тель-Авиве и призвал остановить насилие

Европейский Союз обеспокоен эскалацией насилия между Израилем и Палестиной, в том числе терактом в Тель-Авиви и вторжением израильских силовиков в мечеть в Иерусалиме

Европейский Союз обеспокоен эскалацией насилия между Израилем и Палестиной, в том числе терактом в Тель-Авиве и вторжением израильских силовиков в мечеть в Иерусалиме.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

"ЕС глубоко обеспокоен серьезной эскалацией насилия в последние дни в Израиле, на оккупированных палестинских территориях и в Ливане. Прошлой ночью в Тель-Авиве вновь произошли смертоносные теракты, в одном из них погиб итальянский турист. ЕС выражает свое осуждение этих актов насилия. Это должно прекратиться. Этот всплеск насилия следует за днями напряженности и столкновений в святых местах, включая вмешательство и применение силы израильской полицией на территории мечети Аль-Акса" - сказал он.

Боррель подчеркнул, что Брюссель напоминает сторонам о необходимости сохранения статуса-кво во всех святых местах. Он также добавил, что ЕС осуждает ракетные атаки из Газы и Ливана.