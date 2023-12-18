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ЕС осудил нападения йеменских хуситов на суда в Красном море

ЕС осудил нападения йеменских хуситов на суда в Красном море Евросоюз "решительно" осуждает нападения мятежников-хуситов из группировки "Ансар Аллах" на корабли в Красном море.
Другие страны
18 декабря 2023 г. 23:12
ЕС осудил нападения йеменских хуситов на суда в Красном море

Евросоюз "решительно" осуждает нападения мятежников-хуситов из группировки "Ансар Аллах" на корабли в Красном море.

Как передает Report, об этом в соцсети X написал высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Нарушение международного судоходства и морской безопасности является неприемлемым и должно быть прекращено. Мы координируем действия с партнерами для эффективного противодействия этим угрозам миру и безопасности", – добавил он.

Заявление Борреля появилось после того, как нефтяной танкер Swan Atlantic и контейнеровоз Clara попали под обстрел хуситов в Красном море.

Это последний из ряда подобных обстрелов судов за последние несколько недель. Хуситы заявили, что будут атаковать суда, связанные с Израилем.

16 декабря американский ракетный эсминец USS Carney уничтожил 14 ударных беспилотников, запущенных из подконтрольных повстанцам-хуситам районов Йемена.

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