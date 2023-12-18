ЕС осудил нападения йеменских хуситов на суда в Красном море

Евросоюз "решительно" осуждает нападения мятежников-хуситов из группировки "Ансар Аллах" на корабли в Красном море.
Как передает Report, об этом в соцсети X написал высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Нарушение международного судоходства и морской безопасности является неприемлемым и должно быть прекращено. Мы координируем действия с партнерами для эффективного противодействия этим угрозам миру и безопасности", – добавил он.
Заявление Борреля появилось после того, как нефтяной танкер Swan Atlantic и контейнеровоз Clara попали под обстрел хуситов в Красном море.
Это последний из ряда подобных обстрелов судов за последние несколько недель. Хуситы заявили, что будут атаковать суда, связанные с Израилем.
16 декабря американский ракетный эсминец USS Carney уничтожил 14 ударных беспилотников, запущенных из подконтрольных повстанцам-хуситам районов Йемена.
The EU strongly condemns Houthi attacks in #RedSea.
Disruption of international navigation and maritime security is unacceptable and must cease.
We are coordinating with partners to effectively counter those threats to peace and security.