ЕС останется без украинской электроэнергии

Украина не сможет снабжать Европейский союз (ЕС) электроэнергией из-за разрушения около 40 процентов объектов энергетики.

Украина не сможет снабжать Европейский союз (ЕС) электроэнергией из-за разрушения около 40 процентов объектов энергетики.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"Массированные ракетные обстрелы повредили около 40 процентов общей инфраструктуры и генерирующих мощностей энергетической системы Украины. Сегодня импорт электрической энергии не является панацеей, проблема, которую мы имеем сегодня - это сети и подстанции, которые находились близко к электростанциям", - сообщил он.

Депутат отметил, что подстанции обеспечивали транзит электроэнергии. По словам Геруса, есть временный дефицит электричества у потребителей из-за повреждения сетей. При этом, он уточнил, что республика не испытывает нехватку генерации электроэнергии.