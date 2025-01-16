ЕС определил бюджет гумпомощи для Южного Кавказа и Центральной Азии в 2025 году

ЕС остается ведущим мировым донором гуманитарной помощи и выделит для Южного Кавказа и Центральной Азии 5 млн евро.

ЕС остается ведущим мировым донором гуманитарной помощи и предусмотрел с этой целью в 2025 году для Южного Кавказа и Центральной Азии 5 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила Европейская комиссия (ЕК).

"Более чем 300 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи к началу 2025 года. В связи с этим ЕС выполняет свое обязательство помогать им и выделит около 1,9 млрд евро. Наше финансирование гуманитарной помощи будет поддерживать наших партнеров на местах - команды ООН, Красного Креста и Красного Полумесяца, международные и местные правительственные и неправительственные организации", - заявила член ЕК по антикризисному управлению Аджа Лябиб.

Согласно данным ЕК, первоначальная помощь Украине в 2025 году запланирована в размере 140 млн евро. Для Молдовы предусмотрено 8 млн евро, еще 5 млн евро - для Южного Кавказа и Центральной Азии. Ближнему Востоку в целом планируется выделить 375 млн евро. Отдельно для Северной Африки и Йемена запланировано 95 млн евро помощи.

На значительную часть Африканского континента закладываются 510 млн евро. Отдельно для Южной Африки и региона Индийского океана выделяется 35 млн евро.

На Азию и Тихоокеанский регион запланировано около 182 млн евро. Для Латинской Америки и Карибского бассейна предусмотрены первоначальные 113 млн евро, говорится в сообщении.

По словам Лябиб, планируется также дополнительное "чрезвычайное финансирование" на сумму более 295 млн евро для всемирных акций, реагирования на внезапные чрезвычайные ситуации и непредвиденные гуманитарные кризисы.

Более 110 млн евро будет выделено на инновационные проекты и политические инициативы, например, многолетние программные партнерства и расширенные возможности чрезвычайного реагирования.

Отметим, что Европейская комиссия оказывает гуманитарную помощь с 1992 года более чем в 110 странах.