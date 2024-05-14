ЕС окончательно утвердил план реформ Украины для получения помощи на 50 млрд евро

Совет Европейского союза окончательно утвердил комплексный план реформ Украины на ближайшие четыре года.

Совет Европейского союза окончательно утвердил комплексный план реформ Украины на ближайшие четыре года.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте ЕС.

Согласно заявлению, выполнение этого плана позволит получить Украине помощь в размере 50 млрд евро до 2027 года и приблизит страну к вступлению в Евросоюз.

Кроме того, программа поддержки, которая вступила в силу 1 марта 2024 года, предусматривает стабильное финансирование в размере до 50 млрд евро в виде грантов и кредитов для восстановления, реконструкции и модернизации Украины с 2024 по 2027 год.

Отмечается, что ЕС уже направил 6 млрд евро в виде промежуточного финансирования после выполнения Киевом согласованных политических условий.

11 мая послы 27 стран Европейского союза согласовали конфиденциальный проект, описывающий гарантии безопасности для Украины, сообщала газета Welt со ссылкой на документ. Согласно его тексту, Евросоюз обязывается предоставлять Украине консультации в течение суток в случае агрессии против государства, прямое участие солдат ЕС в конфликте исключается. Однако, по утверждению газеты, восемь стран отказались заключать соглашение, среди них - Словакия, Венгрия, Хорватия, Болгария, Кипр, Ирландия, Австрия и Мальта.