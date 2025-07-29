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ЕС ограничил доступ Израиля к 200 млн евро в рамках программы Horizon Europe

ЕС ограничил доступ Израиля к 200 млн евро в рамках программы Horizon Europe Еврокомиссия предложила частично приостановить участие Израиля в программе Horizon Europe, многомиллиардной исследовательской программе ЕС в рамках пересмотра статьи 2 Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем из-за событий в Газе.
Другие страны
29 июля 2025 г. 15:58
ЕС ограничил доступ Израиля к 200 млн евро в рамках программы Horizon Europe

Еврокомиссия из-за ситуации в Газе предложила частично приостановить участие Израиля в программе Horizon Europe, многомиллиардной исследовательской программе ЕС в рамках пересмотра статьи 2 Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем.

Как сообщает европейское бюро Report, это означает, что израильская сторона не сможет получить доступ к 200 млн евро в рамках программы, сообщил официальный представитель ЕС Тома Ренье.

Решение, в случае его утверждения, коснется участия организаций, учрежденных в Израиле, в Акселераторе Европейского инновационного совета (EIC), то есть в стартапах и малых предприятиях с прорывными инновациями и новыми технологиями, имеющими потенциал двойного применения, например, в сфере кибербезопасности, дронов и искусственного интеллекта. Но оно не повлияет на участие израильских университетов и исследователей в совместных проектах и исследовательской деятельности в рамках Horizon Europe.

Хотя Израиль объявил о ежедневной гуманитарной паузе в боевых действиях в Газе и выполнил некоторые из своих обязательств в рамках общего понимания о гуманитарной помощи и доступе, ситуация остается тяжелой, заявили в ЕС.

Выступая 28 июля на конференции по Палестине в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН по инициативе самой организации, а также Франции и Королевства Саудовской Аравии комиссар ЕС Дубравка Шуица подтвердила приверженность ЕС достижению прочного мира на Ближнем Востоке на основе создания двух государств в соответствии с международным правом.

"Мы хотим видеть Израиль и Палестину, живущими бок о бок в мире и безопасности в пределах признанных границ", - заявила она.

Говоря о ситуации в Газе, она заявила, что Израиль должен снять блокаду и пропускать не только больше грузовиков с гуманитарной помощью, открыть больше пунктов прохода для их проезда в Газу, но и создать возможность для безопасного и беспрепятственного распределения продуктов и топлива на местах.

Она также заявила, что необходимо поддержать Палестинскую администрацию, так как создание двух государств может быть достигнуто только с ее реформированием.

"Мы приветствуем объявление о президентских и всеобщих выборов в течение года на всей палестинской территории и принятие для этой цели ожидаемого закона о партиях", - отметила Шуица, добавив, что ЕС на поддержку Палестинской администрации направит 1,6 млрд евро в течение следующих трех лет.

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