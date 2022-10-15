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ЕС одобрит шестой транш военной помощи Киеву в 500 млн евро

ЕС одобрит шестой транш военной помощи Киеву в 500 млн евро Совет ЕС по иностранным делам 17 октября в Люксембурге утвердит шестой транш военной помощи ЕС Украине в 500 млн евро за счет Европейского фонда мира.
Другие страны
15 октября 2022 г. 03:55
ЕС одобрит шестой транш военной помощи Киеву в 500 млн евро

Совет ЕС по иностранным делам 17 октября в Люксембурге утвердит шестой транш военной помощи ЕС Украине в 500 млн евро за счет Европейского фонда мира.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный чиновник Евросоюза.

"Шестой пакет из средств Европейского фонда мира составит 500 млн евро. С этим пакетом наша помощь Украине достигнет в целом 3,1 млрд евро. Примерно, как и по предыдущим траншам, поставки вооружений будут обеспечиваться государствами-членами. Будут также учтены потребности, высказанные украинцами", - сказал собеседник представителей СМИ, знакомя их с повесткой предстоящего Совета ЕС на уровне глав МИД.

Как и в прошлых случаях, эти средства послужат компенсацией за поставленное оружие, но есть и новый аспект: этим траншем будут также покрываться расходы по ремонту и обслуживанию ранее поставленных вооружений. В этом вопросе ЕС основывается на потребностях, сообщенных украинцами, отметил чиновник.

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