ЕС одобрит шестой транш военной помощи Киеву в 500 млн евро

Совет ЕС по иностранным делам 17 октября в Люксембурге утвердит шестой транш военной помощи ЕС Украине в 500 млн евро за счет Европейского фонда мира.

Совет ЕС по иностранным делам 17 октября в Люксембурге утвердит шестой транш военной помощи ЕС Украине в 500 млн евро за счет Европейского фонда мира.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный чиновник Евросоюза.

"Шестой пакет из средств Европейского фонда мира составит 500 млн евро. С этим пакетом наша помощь Украине достигнет в целом 3,1 млрд евро. Примерно, как и по предыдущим траншам, поставки вооружений будут обеспечиваться государствами-членами. Будут также учтены потребности, высказанные украинцами", - сказал собеседник представителей СМИ, знакомя их с повесткой предстоящего Совета ЕС на уровне глав МИД.

Как и в прошлых случаях, эти средства послужат компенсацией за поставленное оружие, но есть и новый аспект: этим траншем будут также покрываться расходы по ремонту и обслуживанию ранее поставленных вооружений. В этом вопросе ЕС основывается на потребностях, сообщенных украинцами, отметил чиновник.