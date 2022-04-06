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ЕС одобрил выделение 3,5 млрд евро странам, принимающим украинских беженцев

ЕС одобрил выделение 3,5 млрд евро странам, принимающим украинских беженцев Послы Евросоюза одобрили доступ государствам-членам к финансированию на сумму 3,5 млрд евро для оказания помощи украинским беженцам.
Другие страны
6 апреля 2022 г. 17:03
ЕС одобрил выделение 3,5 млрд евро странам, принимающим украинских беженцев

Послы Евросоюза одобрили доступ государствам-членам к финансированию на сумму 3,5 млрд евро для оказания помощи украинским беженцам.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в коммюнике ЕС.

"Сегодня послы ЕС одобрили предложение, предоставляющее государствам-членам немедленный доступ к большему финансированию в рамках REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe, Помощь в восстановлении сплоченности и территорий Европы), а также содействие предоставлению удовлетворения основных потребностей и поддержки беженцев из Украины. В этом году будет выплачено в общей сложности 3,5 млрд евро", - сказано в документе.

В уточняется, что государства-члены, которые приняли большее количество беженцев, получат большую долю.

"Предложение позволяет снизить нагрузку на госбюджеты государств-членов, чтобы они могли справиться с наплывом беженцев из Украины. С этой целью предварительное финансирование транша REACT-EU 2021 года будет увеличено с 11% до 15% для всех государств-членов и с 11% до 45% для тех стран ЕС, где приток беженцев из Украины составил более 1% их населения", - отмечено в документе.

Кроме того, перечислены страны, которые получат 45% предварительного финансирования: Венгрия, Польша, Румыния и Словакия, граничащие с Украиной, а также Австрия, Болгария, Чехия, Эстония и Литва, которые приняли количество перемещенных лиц, эквивалентное более 1% их населения к 23 марта 2022 года.

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Версия на английском языке EU okays giving 3.5B euros to countries hosting Ukrainian refugees

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