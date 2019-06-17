ЕС одобрил новую стратегию сотрудничества со странами Центральной Азии

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Совет ЕС одобрил новую стратегию развития отношений с Центральной Азией, в которой выражена готовность ЕС к заключению и реализации соглашений о расширенном партнерстве со странами региона и активизации сотрудничества в целях содействия миру в Афганистане, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Совет принял заключения по стратегии адаптации ЕС к новым возможностям, которые появились в регионе. Совет приветствует укрепление отношений между ЕС и Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном после принятия первой стратегии ЕС для Центральной Азии в 2007 году", - говорится в сообщении.

По утверждению ЕС, "новая стратегия направлена на содействие устойчивости, процветанию и региональному сотрудничеству в Центральной Азии".

В новой стратегии указывается на приверженность на Совета ЕС заключению и выполнению соглашений о расширенном партнерстве и сотрудничестве с заинтересованными странами региона, которые "остаются краеугольным камнем взаимодействия ЕС с Центральной Азией".

"Совет также подчеркивает совместную заинтересованность ЕС и государств Центральной Азии в активизации сотрудничества в целях содействия миру в Афганистане", - говорится в сообщении.