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ЕС одобрил использование вакцины Moderna для подростков с 12 лет

ЕС одобрил использование вакцины Moderna для подростков с 12 лет Лекарственный регулятор ЕС – Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) – одобрил использование вакцины против коронавируса компании Moderna для вакцинации подростков 12-17 лет.
Другие страны
23 июля 2021 г. 17:46
ЕС одобрил использование вакцины Moderna для подростков с 12 лет

Лекарственный регулятор ЕС – Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) – одобрил использование вакцины против коронавируса компании Moderna для вакцинации подростков 12-17 лет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распространенном заявлении ведомства.

"После оценки поступивших данных ЕМА может рекомендовать применение вакцины Moderna для подростков в возрасте от 12 до 17 лет… Применение вакцины у детей с 12 лет будет таким же, как и у остальных возрастных категорий: вакцина вводится двумя дозами в мышцу плеча с интервалом в четыре недели", - указывается в документе.

До последнего времени Moderna была разрешена к применению в ЕС с 18 лет. Сейчас в Евросоюзе для вакцинации подростков с 12 лет уже применяется вакцина компаний Pfizer/BioNTech.

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Версия на азербайджанском языке Aİ yaşı 12-dən yuxarı olanlara “Moderna” vaksininin vurulmasını tövsiyə edə bilər
Версия на английском языке EU regulator approves Moderna's Covid vaccine for teens

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