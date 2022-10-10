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ЕС объявил посла Никарагуа персоной нон грата

ЕС объявил посла Никарагуа персоной нон грата Европейский союз (ЕС) объявил посла Никарагуа в Брюсселе персоной нон грата.
Другие страны
10 октября 2022 г. 23:56
ЕС объявил посла Никарагуа персоной нон грата

Европейский союз (ЕС) объявил посла Никарагуа в Брюсселе персоной нон грата.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление распространила в понедельник пресс-служба Евросовета.

"По инициативе верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности (Жозепа Борреля) совет принял решение, согласно которому глава миссии Республики Никарагуа в Европейском союзе будет объявлен персоной нон грата", - говорится в заявлении. Евросоюз подчеркнул свою открытость к диалогу, если он будет вестись в уважительном ключе.

Напомним, что трения между Брюсселем и Манагуа обострились в конце сентября, когда делегация ЕС в ООН потребовала от Никарагуа освободить политических заключенных и восстановить демократию в стране. Латиноамериканская республика в ответ на это требование объявила посла ЕС в стране персоной нон грата.

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Версия на азербайджанском языке Aİ Nikaraqua səfirini persona-non-qrata elan edib

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