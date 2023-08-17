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ЕС объявил о поддержке решений ЭКОВАС по ситуации в Нигере

ЕС объявил о поддержке решений ЭКОВАС по ситуации в Нигере Евросоюз готов поддерживать все решения и действия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в связи с военным мятежом в Нигере.
Другие страны
17 августа 2023 г. 20:40
ЕС объявил о поддержке решений ЭКОВАС по ситуации в Нигере

Евросоюз готов поддерживать все решения и действия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в связи с военным мятежом в Нигере.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Мы готовы поддерживать все решения и действия ЭКОВАС, и это включает решения по индивидуальным санкциям. Мы готовы работать в этом направлении. Мы подтверждаем нашу полную поддержку решений и действий ЭКОВАС", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Отвечая на вопрос о состоянии и перспективах в стране миссии Евросоюза EUCAP Sahel Niger, представитель Борреля напомнил, что ЕС приостановил сотрудничество с Нигером в области обеспечения безопасности страны и в том, что касается финансовой поддержки ее бюджета, так как в Евросоюзе не признают полномочий пришедших к власти антиконституционным путем военных.

"На месте еще остаются члены миссии, но по причине безопасности мы не сообщаем их точное число", - объяснил Стано.

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