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ЕС объявил о новом инвестиционном пакете для Молдовы в размере €1,6 млрд

ЕС объявил о новом инвестиционном пакете для Молдовы в размере €1,6 млрд Евросоюз объявил о новом инвестиционном пакете для Молдовы на €1,6 млрд, а также о значительном расширении своего представительства в Кишиневе, чтобы "помочь Молдове с управленческими кадрами".
Другие страны
31 мая 2023 г. 19:40
ЕС объявил о новом инвестиционном пакете для Молдовы в размере €1,6 млрд

Евросоюз объявил о новом инвестиционном пакете для Молдовы на €1,6 млрд, а также о значительном расширении своего представительства в Кишиневе, чтобы "помочь Молдове с управленческими кадрами".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Кишиневе, где 1 июня пройдет саммит Европейского политического сообщества.

"Мы предоставим дополнительный пакет экономический поддержки. Мы собрали для Молдовы €1,6 млрд инвестиций, - заявила она. - Евросоюз значительно расширит численность своей миссии в Молдове для содействия реформам, чтобы помочь Молдове с управленческими кадрами", - заявила она.

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