ЕС обсуждает торговое соглашение с Индией и контролирует возможный обход санкций

Еврокомиссары Марош Шефчович и Каспер Хансен проводят переговоры с официальными лицами Индии по соглашению о свободной торговле с целью достичь коммерчески значимого соглашения до конца года.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом на брифинге в Брюсселе заявил официальный представитель ЕС Олаф Гилл.

При этом он отказался комментировать сообщения о возможности введения 100% тарифов на индийские товары по предложению президента США Дональда Трампа, отметив, что ЕС "не комментирует комментарии".

Представитель Еврокомиссии заверил, что развитие торговых отношений с Индией не приведет к финансированию российской военной машины за счет импорта индийских нефтепродуктов.

По словам Гилла, специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О"Салливан регулярно ведет переговоры с ключевыми партнерами, включая Индию, для предотвращения обхода ограничений. И эксперты ЕС следят за тем, чтобы не допустить этого.

Трамп требует серьезного "наказания" для Индии из-за того, что последняя продолжает приобретать значительные объемы российской сырой нефти и в целом помогает РФ обходить санкции, введенные в ее отношении из-за войны в Украине.

По словам Гилла, помимо участия в 13 раунде переговоров с Индией по торговле, высокопоставленные чиновники ЕС также обсуждают в целом укрепления стратегического партнерства между сторонами.