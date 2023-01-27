ЕС обсуждает создание специальной прокуратуры по Украине

Евросоюз изучает возможность создания специальной прокуратуры, которая расследовала бы военные преступления, якобы совершенные в Украине Россией.

Евросоюз изучает возможность создания специальной прокуратуры, которая расследовала бы военные преступления, якобы совершенные в Украине Россией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg.

По данным источников, идея создать орган, в который войдут прокуроры Украины и других стран, на этой неделе получила широкую поддержку со стороны членов ЕС. Еврокомиссия обсуждает с Европейским агентством по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст) полномочия предлагаемой международной структуры и другие вопросы.

В то же время переговоры о так называемом специальном международном трибунале по Украине продолжают увязать в юридических спорах, отмечает агентство.