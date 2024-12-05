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ЕС обсуждает создание фонда финансирования оборонных проектов на €500 млрд

ЕС обсуждает создание фонда финансирования оборонных проектов на €500 млрд Страны ЕС обсуждают вопрос об учреждении совместного фонда, из которого будут финансироваться оборонные проекты членов сообщества.
Другие страны
5 декабря 2024 г. 20:17
ЕС обсуждает создание фонда финансирования оборонных проектов на €500 млрд

Страны ЕС обсуждают вопрос об учреждении совместного фонда, из которого будут финансироваться оборонные проекты членов сообщества.

Как сообщает Report со ссылкой на Financial Times (FT), размер фонда может составить 500 млрд евро, однако пока не определен окончательно.

Согласно информации, фонд предлагается пополнять за счет выпуска облигаций, которые будет гарантировать не весь Евросоюз, а только участвующие в проекте страны при поддержке Европейского инвестиционного банка. Участие в механизме должно быть добровольным и будет открыто для Великобритании, Норвегии и других европейских государств, не входящих в ЕС.

Отмечается, что это также позволит обойти существующие в ЕС ограничения на финансирование оборонных нужд за счет общих средств. Деньги из фонда можно будет тратить на воплощение в жизнь общих оборонных проектов, включая создание европейской системы ПВО, которое уже будет стоить около 500 млрд евро.

"Мы находимся на этапе детального обсуждения, однако все еще не ясно, как все это видит Берлин", - заявил изданию высокопоставленный европейский дипломат.

FT указывает, что этот и другие радикальные способы привлечения средств на оборону стран ЕС активно обсуждаются в связи с приближающейся инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа. Ранее он заявлял, что члены НАТО, которые слишком мало тратят на оборону, могут лишиться американских гарантий безопасности.

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