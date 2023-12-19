ЕС обсуждает с партнерами "международный ответ" на действия хуситов в Красном море

Европейский Союз обсуждает с партнерами "международный ответ" на ситуацию в Красном море в свете атак со стороны йеменских мятежников из движения "Ансар Аллах" (хуситов).

Европейский Союз обсуждает с партнерами "международный ответ" на ситуацию в Красном море в свете атак со стороны йеменских мятежников из движения "Ансар Аллах" (хуситов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Это одна из наших обеспокоенностей, и мы обсуждаем ситуацию со странами-членами и нашими партнерами. Это международная проблема, которая требует международного решения. Дискуссии идут сейчас, чтоб оценить, как адаптировать это неприемлемое поведение хуситов", - сказал он.