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ЕС обсуждает с партнерами "международный ответ" на действия хуситов в Красном море

ЕС обсуждает с партнерами "международный ответ" на действия хуситов в Красном море Европейский Союз обсуждает с партнерами "международный ответ" на ситуацию в Красном море в свете атак со стороны йеменских мятежников из движения "Ансар Аллах" (хуситов).
Другие страны
19 декабря 2023 г. 16:45
ЕС обсуждает с партнерами международный ответ на действия хуситов в Красном море

Европейский Союз обсуждает с партнерами "международный ответ" на ситуацию в Красном море в свете атак со стороны йеменских мятежников из движения "Ансар Аллах" (хуситов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Это одна из наших обеспокоенностей, и мы обсуждаем ситуацию со странами-членами и нашими партнерами. Это международная проблема, которая требует международного решения. Дискуссии идут сейчас, чтоб оценить, как адаптировать это неприемлемое поведение хуситов", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı Qırmızı dənizdəki vəziyyəti tərəfdaşları ilə müzakirə edir
Версия на английском языке EU, partners discussing 'international response to Houthis' actions in Red Sea

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