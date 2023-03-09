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ЕС обсуждает перспективы евроинтеграции Молдовы

ЕС обсуждает перспективы евроинтеграции Молдовы Прогресс, достигнутый Молдовой после подачи заявки на вступление в ЕС, обсуждают в Кишиневе представители внешнеполитических ведомств восьми европейских стран.
Другие страны
9 марта 2023 г. 01:10
ЕС обсуждает перспективы евроинтеграции Молдовы

Прогресс, достигнутый Молдовой после подачи заявки на вступление в ЕС, обсуждают в Кишиневе представители внешнеполитических ведомств восьми европейских стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, они принимают участие в форуме "Вступление Молдовы в ЕС: дискуссия с министрами-женщинами по европейским делам".

"Представительницы внешнеполитических ведомств Австрии, Болгарии, Франции, Германии, Лихтенштейна, Литвы, Румынии и Швеции обсуждают прогресс, достигнутый за год после подачи заявления Молдовой о вступлении в ЕС, приоритеты руководства в этой области на 2023 год", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства иностранных дел и европейской интеграции республики. Гости форума также проведут встречи с президентом Майей Санду, премьером Дорином Речаном.

Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в сообщество, получение которого является началом пути в ЕС. Для запуска переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и урегулирование приднестровской проблемы.

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