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ЕС обсуждает ограничение экспорта товаров в третьи страны из-за санкций против РФ

ЕС обсуждает ограничение экспорта товаров в третьи страны из-за санкций против РФ Еврокомиссия (ЕК) считает, что у Евросоюза должна быть возможность ограничивать экспорт товаров в третьи страны в рамках борьбы с обходом санкций против России.
Другие страны
6 мая 2023 г. 10:15
ЕС обсуждает ограничение экспорта товаров в третьи страны из-за санкций против РФ

Еврокомиссия (ЕК) считает, что у Евросоюза должна быть возможность ограничивать экспорт товаров в третьи страны в рамках борьбы с обходом санкций против России.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает немецкое информагентство DPA.

5 мая ЕК направила предложение по одиннадцатому пакету санкций. Согласно инициативе, в первую очередь будет создана возможность ограничения поставок из Евросоюза в третьи страны "в качестве сдерживающего фактора".

По данным DPA, 10 мая представители 27 стран-членов ЕС обсудят предложение Еврокомиссии с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Ожидается, что новый пакет санкций будет принят в мае.

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