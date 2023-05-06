ЕС обсуждает ограничение экспорта товаров в третьи страны из-за санкций против РФ

Еврокомиссия (ЕК) считает, что у Евросоюза должна быть возможность ограничивать экспорт товаров в третьи страны в рамках борьбы с обходом санкций против России.

Еврокомиссия (ЕК) считает, что у Евросоюза должна быть возможность ограничивать экспорт товаров в третьи страны в рамках борьбы с обходом санкций против России.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает немецкое информагентство DPA.

5 мая ЕК направила предложение по одиннадцатому пакету санкций. Согласно инициативе, в первую очередь будет создана возможность ограничения поставок из Евросоюза в третьи страны "в качестве сдерживающего фактора".

По данным DPA, 10 мая представители 27 стран-членов ЕС обсудят предложение Еврокомиссии с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Ожидается, что новый пакет санкций будет принят в мае.