ЕС обсуждает дальнейшее смягчение антиковидных ограничений для вакцинированных

Страны Евросоюза хотят договориться о дальнейшем смягчении вызванных пандемией COVID-19 ограничений по въезду в ЕС и перемещению внутри него для вакцинированных лиц

Страны Европейского союза хотят договориться о дальнейшем смягчении вызванных пандемией COVID-19 ограничений по въезду в ЕС и перемещению внутри него для вакцинированных лиц, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Оно подразумевает продолжение использования ковид-паспортов, включающих информацию о вакцинации от коронавируса, перенесенном заболевании или отрицательном тесте на инфекцию. Путешествующих без них могут обязать делать тесты на COVID-19 по прибытии к месту назначения. Проходить карантин по приезде могут обязать только в исключительных случаях, например при появлении новых опасных штаммов заболевания.

Предложение Еврокомиссии также допускает возможный отказ от обозначения цветовых зон на специальной санитарной карте ЕС для информирования о текущих темпах заражения COVID-19 в том или ином европейском государстве или регионе. Эта карта используется для того, чтобы принимать решение о смягчении или ужесточении противопандемийных мер.

Как пишет Bloomberg, обозначение зон могут и оставить, усовершенствовав методику определения данных, на основе которых их делят по цветам. Страны-члены хотят побудить к введению более простых и унифицированных правил по приему туристов из "красных" и "серых" зон.