О нас
Report Georgia
Аудио новости

ЕС обсуждает дальнейшее смягчение антиковидных ограничений для вакцинированных

ЕС обсуждает дальнейшее смягчение антиковидных ограничений для вакцинированных Страны Евросоюза хотят договориться о дальнейшем смягчении вызванных пандемией COVID-19 ограничений по въезду в ЕС и перемещению внутри него для вакцинированных лиц
Другие страны
20 октября 2021 г. 16:53
ЕС обсуждает дальнейшее смягчение антиковидных ограничений для вакцинированных

Страны Европейского союза хотят договориться о дальнейшем смягчении вызванных пандемией COVID-19 ограничений по въезду в ЕС и перемещению внутри него для вакцинированных лиц, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Оно подразумевает продолжение использования ковид-паспортов, включающих информацию о вакцинации от коронавируса, перенесенном заболевании или отрицательном тесте на инфекцию. Путешествующих без них могут обязать делать тесты на COVID-19 по прибытии к месту назначения. Проходить карантин по приезде могут обязать только в исключительных случаях, например при появлении новых опасных штаммов заболевания.

Предложение Еврокомиссии также допускает возможный отказ от обозначения цветовых зон на специальной санитарной карте ЕС для информирования о текущих темпах заражения COVID-19 в том или ином европейском государстве или регионе. Эта карта используется для того, чтобы принимать решение о смягчении или ужесточении противопандемийных мер.

Как пишет Bloomberg, обозначение зон могут и оставить, усовершенствовав методику определения данных, на основе которых их делят по цветам. Страны-члены хотят побудить к введению более простых и унифицированных правил по приему туристов из "красных" и "серых" зон.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее
Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее
19 октября 2021 г. 11:23
AZAL: Аэропорт в Физули открыт для международных полетов
AZAL: Аэропорт в Физули открыт для международных полетов
16 октября 2021 г. 13:03
В Баку еще одна школа закрыта из-за коронавируса
В Баку еще одна школа закрыта из-за коронавируса
19 октября 2021 г. 10:44
Гендиректор ПО Азеригаз объяснил причины роста цен на газ
Гендиректор ПО "Азеригаз" объяснил причины роста цен на газ
16 октября 2021 г. 19:20
В Баку 14-летняя девушка бросилась с 9-го этажа
В Баку 14-летняя девушка бросилась с 9-го этажа
15 октября 2021 г. 08:38
В Азербайджане повысят зарплаты, пенсии, социальные пособия и стипендии
В Азербайджане повысят зарплаты, пенсии, социальные пособия и стипендии
16 октября 2021 г. 15:31
Ко Дню рождения старейшего дипломата Азербайджана
ФотоКо Дню рождения старейшего дипломата Азербайджана
14 октября 2021 г. 10:19
В Наримановском районе Баку восстановлено движение транспорта после пожара
В Наримановском районе Баку восстановлено движение транспорта после пожара
16 октября 2021 г. 12:19
Пожар в торговых объектах в центре Баку потушен
ФотоПожар в торговых объектах в центре Баку потушен
16 октября 2021 г. 10:50
Коронавирус выявлен еще в двух вузах Азербайджана, 14 групп перешли на дистанционку
Коронавирус выявлен еще в двух вузах Азербайджана, 14 групп перешли на дистанционку
19 октября 2021 г. 10:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi