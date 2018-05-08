ЕС обсудит выход США из ядерной сделки с Ираном на саммите в Софии 17 мая

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Лидеры ЕС обсудят выход США из ядерной сделки с Ираном и агрессивную торговую политику Вашингтона на саммите ЕС - Западные Балканы в Софии 17 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал председатель Европейского совета Дональд Туск в Twitter, комментируя заявление Трампа по Ирану.

"Реальная политика Дональда Трампа по иранской сделке и торговле столкнется с единым подходом Европы. Лидеры ЕС рассмотрят оба вопроса на саммите в Софии на следующей неделе", - сообщил он.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что "ЕС останется приверженным полной реализации ядерного соглашения, пока Иран будет выполнять свои обязательства в рамках соглашения, как он это делает до сих пор".